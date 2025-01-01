Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Ocak 2025 17:47
28 Aralık da türk şeker de yapılan mülakat sınavı hakkında

Cumartesi günü yapılan sınavda katılım %30 oranında düşüktü. Gözetmenler bile şaşırdı neden bunlar sınava katılmadılar diye. Türk şeker artık diğer kitlere nazaran eskisi gibi cazip gelmiyor anladığım kadarıyla. Bir dhmi veya taşkömürü gibi değil. Duyumlarım o yönde hep, buda talebi düşürüyor. Ben bile kararsızım puanımı yakma konusunda

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