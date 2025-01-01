Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Ocak 2025 17:47
28 Aralık da Türkşeker de yapılan mülakat sınavı hakkında

Cumartesi günü yapılan sınavda katılım %30 oranında düşüktü. Gözetmenler bile şaşırdı neden bunlar sınava katılmadılar diye. Türk şeker artık diğer kitlere nazaran eskisi gibi cazip gelmiyor anladığım kadarıyla. Bir dhmi veya taşkömürü gibi değil. Duyumlarım o yönde hep, buda talebi düşürüyor. Ben bile kararsızım puanımı yakma konusunda


figo0
Aday Memur
01 Ocak 2025 19:25

taşkömürü cazip mi?


burax53
Aday Memur
01 Ocak 2025 23:16

Şartlarının iyi oldugunu duymuştum

figo0, Dün

taşkömürü cazip mi?


engmec
02 Ocak 2025 00:43
Sonuçların ne zaman açıklanacağını dair bilginiz var mı?

cesxa
Memur
02 Ocak 2025 00:59

Botaşın son alımındada puanlar epey düşükmüş


burax53
Aday Memur
02 Ocak 2025 10:47

İnternet üzerinden açıklanacagı soylendı, zamanı ile ilgili yorum yapmadılar

engmec, 10 saat önce
Sonuçların ne zaman açıklanacağını dair bilginiz var mı?
Toplam 5 mesaj

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