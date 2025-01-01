Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 17:51
Pskiyatriye sevk ve emeklilik

Selamünaleyküm devrelerim daha öncede yazmıştım ama bazi konular hakkında bilgi almak istiyorum Psikiyatri kurul a girdim silahsiz görev yapar 6 ay takip denildi evraklarını e devletten takip et denildi nerden yapılacak takip bulamadim 2.sorum süreç nasıl işleyecek cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.


Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 17:52
.

policeofficer63
Memur
01 Ocak 2025 18:54

E devlette arama motoruna sağlıl kurulu raporu yazın erişkinler için sağlık kurulu raporu sekmesi var sisteme yansırsa orada çıkar (bazı illerde yansımıyor) ama zaten birimine geldiğinde de görürsün rapor sonucunu. 6 ay takip verdiyse her ay randevunu alıp ayda 1 gidip psikiyatri doktoruna muayene olacaksın, 6 ay sonra da tekrar kurula girip devam mı tamam mı diyecekler. Ya uzatırlar takip durumunu yada iyileşme yok diyip gih yada emeklilik tektim ederler geçmiş olsun


Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 20:24
Cok teşekkür ederim devrem kıymetli bilgiler için
policeofficer63, Dün

E devlette arama motoruna sağlıl kurulu raporu yazın erişkinler için sağlık kurulu raporu sekmesi var sisteme yansırsa orada çıkar (bazı illerde yansımıyor) ama zaten birimine geldiğinde de görürsün rapor sonucunu. 6 ay takip verdiyse her ay randevunu alıp ayda 1 gidip psikiyatri doktoruna muayene olacaksın, 6 ay sonra da tekrar kurula girip devam mı tamam mı diyecekler. Ya uzatırlar takip durumunu yada iyileşme yok diyip gih yada emeklilik tektim ederler geçmiş olsun


save001
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 21:00
hangi sebepten gittiniz acaba özel değilse ve tanı olarak ne kondu ?

Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:22
Raporu yansimamis daha devrem
save001, Dün
hangi sebepten gittiniz acaba özel değilse ve tanı olarak ne kondu ?

save001
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 21:30
peki sen kendin mi başvurdun devrem sebep neydi tam olarak bende düşünüyorum
Solotürk0123, Dün
Raporu yansimamis daha devrem

Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:35
Deprem nedeniyle devrem seni bilmem de Allah kimseye yaşatmasın bidaha.
save001, Dün
peki sen kendin mi başvurdun devrem sebep neydi tam olarak bende düşünüyorum

save001
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 21:36
anladım geçmiş olsun devrem
Solotürk0123, Dün
Deprem nedeniyle devrem seni bilmem de Allah kimseye yaşatmasın bidaha.

Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:37
Cok teşekkür ederim devrem
save001, Dün
anladım geçmiş olsun devrem

K3T8BRH1
Aday Memur
01 Ocak 2025 22:13

Ben psikoloğa gitsem, kazandığım para yetmiyor, borçlarım var, alacaklılar sürekli peşimde, iyice psikolojim bozuldu, bazen kafama sıksam da kurtulsam diye düşünüyorum desem, cebime para koyup, al borçlarını kapat mı diyecek? Psikolog veya psikiyatri böyle bir şey değil. Beynin salgılanması gereken hormonları yanlış salgılanması veya nöral ağlarda gerçekleşen bozuklukları tedavi etmek veya kontrol altında tutmayı amaçlayan bir tedavi şeklidir. Örneğin, çok çalışıyorum moralim bozuk şeklinde bir hastalık yoktur. Bunun çözümü istifa etmektir.

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