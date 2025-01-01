Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 17:51
Süreç Hakkında Bilgi
Selamünaleyküm devrelerim daha öncede yazmıştım ama bazi konular hakkında bilgi almak istiyorum Psikiyatri kurul a girdim silahsiz görev yapar 6 ay takip denildi evraklarını e devletten takip et denildi nerden yapılacak takip bulamadim 2.sorum süreç nasıl işleyecek cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Solotürk0123
Aday Memur
01 Ocak 2025 17:52
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Toplam 1 mesaj

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