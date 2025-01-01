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Editörler : Lanet


01 Ocak 2025 18:33
Patates

Patates

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İsim yok adres yok dedi bize ustam

O günlerde bizi sınav etti ustam

Peçete satar irşadımı yaparım

Adıyaman Kahta Menzil'e bekler

Sultan Saki patates satar bekler

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Meczup barış

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