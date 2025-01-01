Amerikan kültür dil kursu

sertifika senin neyine yarayacak ? dil konuşabiliyosan anlayabiliyosan tamam sertifikayı alıp kime gösterecen ?

istersen git mühürlet ingilizce bilmiyorsan bir işe yaramaz.

ben sana ücretsiz bir sistem söyliyeyim ona katıl hem ingilizce okursun hem yazarsın hem konuşursun hem de yds ye girip yüksek not alırsın.

kafam basmıyor ezberlediklerimi unutuyorum falan yok. yapman gerekenleri yap istersen 15 saniye sonra unut istersen hiç anlamadan yap sistem o kadar iyi ki her türlü öğretiyor.

dediğim gibi ücretsiz. özelden mesaj atarsan sana açıklayayım.