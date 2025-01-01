Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Ocak 2025 18:55
Amerikan kültür dil kursu

Arkadaşlar merhaba. Mebe bağlı öğretmenim. Kendimi geliştirmek ve ingilizcemi ilerletmek adına dil kursuna gitmek istiyordum. Okuldaki öğretmen arkadaşların tavsiyesiyle Amerikan kültür dil kurslarını öğrendim.Baya şubesi olan bir kurs. Şubeleri arayıp kurs hakkında bilgi aldığımda meb onaylı sertifika veriyoruz dediler ben de en çok bu sebeple bu markayı tercih ettim ve dün kayıt yaptırdım. Kayıttan sonra sertifika örneği görmek istedim ama sertifika üzerinde meble alakalı hiçbir şey yok. Sertifika üzerinde bir kod yazıyor verifyportfolio diye bi sisteme işleniyormuş.Damga ya da meb amblemi vs yok. Edevlete işleniyor mu diye sorduğumda sınava giriyorsunuz ancak o şekilde işleniyor dediler pek inandırıcı gelmedi. Yalan mı söylediler yoksa mebe bağlı bi kurum mu gerçekten bilgisi olan var mı?Kursun tabelasında meb sembolü vardı ama internet sitesine bakıyorum meble alakalı bir kelime yok.Verdikleri sertifikayı daha sonra kendim ilçe milli eğitime ya da il milli eğitime gidip kendim mühürletebilir miyim edevlete işletebilir miyim? Daha önce bu dil kursuna giden ya da bilgisi olanlar beni aydınlatabilir mi?


ogretmenbey786
Aday Memur
01 Ocak 2025 19:21

sertifika senin neyine yarayacak ? dil konuşabiliyosan anlayabiliyosan tamam sertifikayı alıp kime gösterecen ?

istersen git mühürlet ingilizce bilmiyorsan bir işe yaramaz.

ben sana ücretsiz bir sistem söyliyeyim ona katıl hem ingilizce okursun hem yazarsın hem konuşursun hem de yds ye girip yüksek not alırsın.

kafam basmıyor ezberlediklerimi unutuyorum falan yok. yapman gerekenleri yap istersen 15 saniye sonra unut istersen hiç anlamadan yap sistem o kadar iyi ki her türlü öğretiyor.

dediğim gibi ücretsiz. özelden mesaj atarsan sana açıklayayım.


Hannibal Barca
Memur
01 Ocak 2025 20:15
Hocam mesaj gönderilmiyor size. Bana da bilgi verir misiniz konu hakkında.
ogretmenbey786, 1 saat önce

sertifika senin neyine yarayacak ? dil konuşabiliyosan anlayabiliyosan tamam sertifikayı alıp kime gösterecen ?

istersen git mühürlet ingilizce bilmiyorsan bir işe yaramaz.

ben sana ücretsiz bir sistem söyliyeyim ona katıl hem ingilizce okursun hem yazarsın hem konuşursun hem de yds ye girip yüksek not alırsın.

kafam basmıyor ezberlediklerimi unutuyorum falan yok. yapman gerekenleri yap istersen 15 saniye sonra unut istersen hiç anlamadan yap sistem o kadar iyi ki her türlü öğretiyor.

dediğim gibi ücretsiz. özelden mesaj atarsan sana açıklayayım.

Toplam 2 mesaj

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