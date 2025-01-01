Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 19:04
Emekli ikramiyesi ve maaş bağlanma süresi

merhaba emekli olanlar cevaplarsa sevinirim emekli olduktan sonra maaş bağlanması ve tazminatın bankaya yatması ne kadar zaman alıyor teşekkürler


Leon4433
Aday Memur
01 Ocak 2025 20:42

2-3 ay arası sürüyor


Arizonalı
Memur
01 Ocak 2025 20:54
yok 6 ay
Leon4433, Dün

2-3 ay arası sürüyor


Redwhit
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:01
:)
Arizonalı, Dün
yok 6 ay

Redwhit
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:02
6 ay sürmesi uzun olmuş emekliliğiniz hayırlı olsun
Leon4433, Dün

2-3 ay arası sürüyor


seven308
Memur
01 Ocak 2025 22:14

İlişiği kestikten sonra en geç 1 ay içinde yatıyor harta 1 ay bile sürmüyor


Arizonalı
Memur
01 Ocak 2025 22:19
o kadar sürer mi hiç en fazla 1 ay
Redwhit, Dün
:)

Redwhit
Aday Memur
02 Ocak 2025 00:47
teşekkürler
seven308, Dün

İlişiği kestikten sonra en geç 1 ay içinde yatıyor harta 1 ay bile sürmüyor

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıAdana iline tercih yapmak isteyenlerYılbaşı görevi ve taltif2025 genel atama dönemiÜniversite borçlanması2025 Şubat mazeret ataması İddia bağımlısı eşŞark illerin süresi artıp tek şarka mı düşülecek? Pskiyatriye sevk ve emeklilik

Sözlük

günü noktalamak 1 sus pus olmak 1 kod adı kırmızı 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 1 balık temizlemek 5 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 thalasso 3 2025 2 insan insana iyi gelmeli 3 tombala 1

Son Haberler

'Anne, benim!' Diyerek 1.2 milyon lira çaldılarEski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındıKiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecekİlkokulda büyük panik! Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildiÖğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri