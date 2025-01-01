Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 19:04
emeklilik
merhaba emekli olanlar cevaplarsa sevinirim emekli olduktan sonra maaş bağlanması ve tazminatın bankaya yatması ne kadar zaman alıyor teşekkürler

Leon4433
Aday Memur
01 Ocak 2025 20:42

2-3 ay arası sürüyor

Toplam 1 mesaj

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