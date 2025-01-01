Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Ocak 2025 19:05
ÖYP 33/A Araştırma Görevlisi'nin Doktorası Bitmezse Ne Olur

ÖYP 33/A Araştırma Görevlisinin doktorası herhangi bir sebeple tamamlanmayıp öğrenciliği sona ererse kadrosuna ne olu?

Kadrosunun bulunduğu üniversitede görevine devam etmesinin bir yolu var mı? Emsal durum yaşayan var mı? Yardımcı olursanız memnun olurum.


Öyp33A
01 Ocak 2025 19:13

Acil cevap lazım.

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