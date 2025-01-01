Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 20:23
Iller arasi yer degistirme (hemsire)

Iller arasi yer degistirme yonetmeliginde "Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur.Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar." seklinde yonetmelikte yaziyor. Yani istedigim ile tum hastaneleri sira farketmeksizin tercih yapiyorum ve tercih siralamama bakmaksizin tum basvuranlarin arasinda en yuksek hizmet puani olan ilk kadroya yerlesiyor. Dogru mudur?

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası Atamaİller arası yapabiliyormusunuz?Sorularınızı yanıtlıyorum.Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeEk ödeme2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?İller arası tayin yardımSağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?antalya eah

Sözlük

afrika 1 Şey kelimesini sevmeyen insan 3 sakar 1 nuh'un gemisi 1 kokina 3 Bugün olanlar 3 Emel koca hocam 1 36 saat aralıksız kar beklentisi 1 puslu.a.y.n.a 8 sus pus olmak 1

Son Haberler

15 yaşındaki Rafet'i öldürüp, yol kenarına attılarMemur ve emeklinin gözü 3 Ocak'taDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki saldırı ile ilgili açıklamaTırındaki akaryakıtı gaspetmek isteyenler tarafından boynundan bıçaklandıÇocuklarının yanında diş hekimini bıçaklayan anne tutuklandı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri