Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2025 20:28
Memur disiplin affı

Disiplin affı konusu rafa mı kaldırıldı? Konu hiç gündeme getirilmiyor. Seçim öncesi vaatlerden biriydi. Kandırıldı mı memurlar yoksa memurlara disiplin affı gelecek midir?

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