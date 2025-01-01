Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım

Anayasal bir hak olan aile birliğinin korunması alt norm olan yönetmelikler ile zorlaştırılmış, kısıtlanmış durumdadır. Bu durumun oluşturduğu mağduriyetleri Cimere yazarak yönetmeliğin gözden geçirilmesini talep edelim. Yoksa 2 aydır bir değişen PDC yüzünden illerarası dahil hiçbir yer değiştirme hakkını kullanamayacağız.

Anayasal bir hak olan aile birliğinin korunması alt norm olan yönetmelikler ile zorlaştırılmış, kısıtlanmış durumdadır. Bu durumun oluşturduğu mağduriyetleri Cimere yazarak yönetmeliğin gözden geçirilmesini talep edelim. Yoksa 2 aydır bir değişen PDC yüzünden illerarası dahil hiçbir yer değiştirme hakkını kullanamayacağız.