Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ocak 2025 21:16
Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım
Anayasal bir hak olan aile birliğinin korunması alt norm olan yönetmelikler ile zorlaştırılmış, kısıtlanmış durumdadır. Bu durumun oluşturduğu mağduriyetleri Cimere yazarak yönetmeliğin gözden geçirilmesini talep edelim. Yoksa 2 aydır bir değişen PDC yüzünden illerarası dahil hiçbir yer değiştirme hakkını kullanamayacağız.

smmmurat
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:16
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murat2606
Memur
01 Ocak 2025 21:33

2023 ocakta tayinimi iptal ettirmiştim ve 1 sene cezası vardı bekledim ve 2024 haziranda tayin verdim ama çıkmadı. 2025 ocakta ise son 2 yıl iptal ettirenlerin başvuruları iptal yazıyor ve başvuramıyorum. Cimer çok geç olur, sendika temsilcileriniz ile görüşün. Ben görüştüm yarın itirazda bulunacaklar. Ne kadar çok kişi o kadar avantaj.


smmmurat
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:50
cimer senin için çok geç hoş sendikada artık birşey yapamaz yayınlandı artık bundan sonra ki magduriyetler için ne kadar çok kişi yazarsa o kadar sesimizi duyururuz

Bkmgy
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:52

Merhabalar aynı durumu bende yaşıyorum.Burada bariz bir haksızlık var.. Bizi ilgilendiren yönetmelik maddesi 1 yıl cezalı olduğumuzdu..cezam bitti haziran 2024 de tayin isteyebildim ..şimdi 27.11.2024 de yönetmelikte değişen madde 2 yıl cezalı diyor.Ve bu durumu bize yansıtmışlar .. bu madde 27.11.2024 ve sonrası için geçerli olabilir ancak .. değişen maddeyi geçmiş tarihe yürütemezler ve bize uygulayamazlar .. cimere talep oluşturdum bakalım bende geri dönüş bekliyorum..İnşallah hakkımızı iade ederler ..

murat2606, 56 dk. önce

2023 ocakta tayinimi iptal ettirmiştim ve 1 sene cezası vardı bekledim ve 2024 haziranda tayin verdim ama çıkmadı. 2025 ocakta ise son 2 yıl iptal ettirenlerin başvuruları iptal yazıyor ve başvuramıyorum. Cimer çok geç olur, sendika temsilcileriniz ile görüşün. Ben görüştüm yarın itirazda bulunacaklar. Ne kadar çok kişi o kadar avantaj.


murat2606
Memur
01 Ocak 2025 21:55

boş deyip geçme hocam. Sendika temsilcim ile görüştüm. hak ihlali var itiraz edeceğiz dedi. ve daha önce böyle bir şeyi iptal etmişler. umut var. boş deyip geçmeyin görüşün cimer işi çok geç belli olur sendikanın ankaradan hızlı başvurusu yapması lazım. görüşün ben görüştüm ne kadar çok kişi başvurursa o kadar iyi

smmmurat, 39 dk. önce
cimer senin için çok geç hoş sendikada artık birşey yapamaz yayınlandı artık bundan sonra ki magduriyetler için ne kadar çok kişi yazarsa o kadar sesimizi duyururuz

murat2606
Memur
01 Ocak 2025 21:57

hocam cimer geç cevaplar, zaten 6 ocakta bitiyor. sendika ile görüşün. ben görüştüm yarın başvuracaklar. bu işin doğru olmadığının farkındalar. sizler de görüşün, ne kadar çok ses duyurursak o kadar çabuk iptal edilebilir umut var. daha önce yapmışlar sendika ile görüştüm.

Bkmgy, 37 dk. önce

Merhabalar aynı durumu bende yaşıyorum.Burada bariz bir haksızlık var.. Bizi ilgilendiren yönetmelik maddesi 1 yıl cezalı olduğumuzdu..cezam bitti haziran 2024 de tayin isteyebildim ..şimdi 27.11.2024 de yönetmelikte değişen madde 2 yıl cezalı diyor.Ve bu durumu bize yansıtmışlar .. bu madde 27.11.2024 ve sonrası için geçerli olabilir ancak .. değişen maddeyi geçmiş tarihe yürütemezler ve bize uygulayamazlar .. cimere talep oluşturdum bakalım bende geri dönüş bekliyorum..İnşallah hakkımızı iade ederler ..


smmmurat
Aday Memur
01 Ocak 2025 22:01
valla cimer sendika fark etmez gören duyan herkes sesini duyursun yoksa bu yönetmelik ve mağduriyetler aynı şekikde devam eder

Bkmgy
Aday Memur
01 Ocak 2025 22:06

Herhangi bir sendika ile bağlılığım yok ama denerim teşekkür ederim. Yarın yhgm yi aramayı düşünüyorum inşallah çözeriz..siz de çözüm bulursanız tekrar yazabilir misiniz buraya .. teşekkür ederim şimdiden

murat2606, 32 dk. önce

hocam cimer geç cevaplar, zaten 6 ocakta bitiyor. sendika ile görüşün. ben görüştüm yarın başvuracaklar. bu işin doğru olmadığının farkındalar. sizler de görüşün, ne kadar çok ses duyurursak o kadar çabuk iptal edilebilir umut var. daha önce yapmışlar sendika ile görüştüm.


smmmurat
Aday Memur
01 Ocak 2025 22:11
yhgm boşuna uğraşma telefona bakmazlar yazılı olsun dersen cimer onlar cevap yazıyor yoksa sendika

murat2606
Memur
01 Ocak 2025 22:22

hocam dediğimi anlamıyorsunuz sanırım. sendika temsilcileri ankarada bizzat yerinde sözel görüşme yapıyorlar. temsilcileriniz ile görüşün ankaradaki temsilcileri ile irtibata geçip itirazda bulunmalılar. vaktimiz kısıtlı cimerle falan cevap beklenerek olmaz. ayrıca bizim telefonla aramamız da olmaz. sendikadaki avukatların başvuru yapmaları gerekiyor.

smmmurat, 18 dk. önce
yhgm boşuna uğraşma telefona bakmazlar yazılı olsun dersen cimer onlar cevap yazıyor yoksa sendika
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