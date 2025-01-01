Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ocak 2025 21:21
Refakat izni

İyi günler arkadaşlar engelli kardeşimiz için ablam 6 ay refakat izni kullandı aynı kişi için bende refat izni alabilir miyim bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim ablam sağlık bakanlığına ben milli eğitime bağlıyım

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