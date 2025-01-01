Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 21:27
deprem bölgeleri
deprem bölgeleri şarktan çıkarılacak söylentisi mevcut, sizce ne olur?

save001
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 21:32
.

save001
Daire Başkanı
01 Ocak 2025 21:33
jandarma için batıya dönmüş jandarma personeli öyle söylüyor

HALİL6300
Memur
01 Ocak 2025 21:43

Çok büyük ihtimalle şarktan çıkacak diye söylenti çok fazla hem jandarmadan çıkmışsa bizden de çıkar


Corking100
Aday Memur
01 Ocak 2025 21:59
Doğruluğu nedir DEVREM?
save001, 56 dk. önce
jandarma için batıya dönmüş jandarma personeli öyle söylüyor
Toplam 4 mesaj

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