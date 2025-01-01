Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ocak 2025 21:28
Emniyet / Jandarma eş durumu ataması

ben pm yim ( bay) . esim jandarma. dogudayiz. ev sahibiyle yasadigimiz bir problemden dolayi esim uzatma dilekcesi vermedi ve dilekce suresi bitti. emniyete de henüz ipka süreci baslamadi. ben ipka versem ikimiz de ipka olur muyuz. yoksa farkli bir durum mu olur. tşkler

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