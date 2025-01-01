emniyet jandarma es durumu

ben pm yim ( bay) . esim jandarma. dogudayiz. ev sahibiyle yasadigimiz bir problemden dolayi esim uzatma dilekcesi vermedi ve dilekce suresi bitti. emniyete de henüz ipka süreci baslamadi. ben ipka versem ikimiz de ipka olur muyuz. yoksa farkli bir durum mu olur. tşkler

ben pm yim ( bay) . esim jandarma. dogudayiz. ev sahibiyle yasadigimiz bir problemden dolayi esim uzatma dilekcesi vermedi ve dilekce suresi bitti. emniyete de henüz ipka süreci baslamadi. ben ipka versem ikimiz de ipka olur muyuz. yoksa farkli bir durum mu olur. tşkler