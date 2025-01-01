Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ocak 2025 22:08
sözleşmeli personelin askere gitmesi
arkadaşlar ben bu yıl içinde bedelli olarak askere gidicem. galiba sözleşme feshediliyormuş. acaba ilk atandığımda peşin aldığım 30 günlük ücreti geri yatırmam gerekiyor mu? yatırmam gerekiyorsa askerden geldikten sonra tekrar 1 maaş peşin alabilecek miyim? cevaplarsanız sevinirim.

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