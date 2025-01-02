Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2025 00:12
Eş durumu için 1 yıl
Herkese merhaba,normalde kadrolu çalışan kişinin eş durumu yapabilmesi için en son atandığı yerde 1 yıl çalışma şartı yoktu. 2025 Ocak iller arası tayinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde; Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir. ibaresiyle ona da mı 1 yıl şartı getirmişler?

Bor2023
Aday Memur
02 Ocak 2025 00:16
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde; Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir. Kadrolu çalışan personelin eş durumu tayini içinde mi 1 yıl şartı gelmiş?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası Atamaİller arası yapabiliyormusunuz?Sorularınızı yanıtlıyorum.Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalım2025 iller arası tayin 2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?Ek ödemeİller arası tayin yardımantalya eah

Sözlük

İçim Yanar 5 Eskişehir 1 çayını soğutma 1 düşen azerbaycan uçağı 2024 1 tuvalet fırçasını paylaşamamak 3 her işi ters giden insan durumu 3 thalasso 3 günaydın sözlük 2 tezahürat 1 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1

Son Haberler

Kadın memurlar kurumlarında ziynet eşyası takabilirler mi?2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıÇalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş etti, akrabasını öldürdüEkonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?Noel Baba kostümlü şüpheli, kavga ettiği kişileri bıçakladı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri