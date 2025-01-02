Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ocak 2025 00:32
Docent maaşı hakkında..

Merhabalar. Bir devlet üniversitesinde docent kadrosunda çalışacağım. Daha önce kadrom yoktu. Bir hoca memuriyette 15 tamamlanmadan docent maaşı alamazsın. Dr. Öğ. Üyesi maaşı alacaksın diyor. Doğru mu bu bilgi acaba?


esenbike
Memur
02 Ocak 2025 00:38

15 yil olacakti :)

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