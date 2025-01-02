Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2025 00:46
Hemşireyim 2025 Ocak iller arası tayin Bursa şehir hastanesi mi bursa eğitim araştırma hastanesi mi

İstanbul'da şehir hastanesinde hemşireyim. Eşimin işi dolayısıyla Bursa'ya tayin isteyeceğim. Hizmet puanım 6000. Sizce tayin olur muyum ? Tercih yaparken neye dikkat etmeliyim?

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