24/72 Nöbet Sistemi Hk.

Merhabalar. Bir kamu kurumunda 24/72 nöbet usulüne göre çalışıyorum.(sağlık bakanlığı değil). Haliyle nöbet günlerimiz resmi tatillere(hafta sonunu kastetmiyorum, 29 ekim 15 temmuz vs) bayramlara denk geliyor. Bu günlerin karşılığı olarak fazla çalışma sayılır mı?

Merhabalar. Bir kamu kurumunda 24/72 nöbet usulüne göre çalışıyorum.(sağlık bakanlığı değil). Haliyle nöbet günlerimiz resmi tatillere(hafta sonunu kastetmiyorum, 29 ekim 15 temmuz vs) bayramlara denk geliyor. Bu günlerin karşılığı olarak fazla çalışma sayılır mı?