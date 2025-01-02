Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Ocak 2025 01:04
24/72 Nöbet Sistemi Hk.
Merhabalar. Bir kamu kurumunda 24/72 nöbet usulüne göre çalışıyorum.(sağlık bakanlığı değil). Haliyle nöbet günlerimiz resmi tatillere(hafta sonunu kastetmiyorum, 29 ekim 15 temmuz vs) bayramlara denk geliyor. Bu günlerin karşılığı olarak fazla çalışma sayılır mı?

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