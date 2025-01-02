OGRETMENLER ODASI

:) hep aynı hep aynı her okulda en değişmeyen içerik öğretmenler odası muhabbet ortamı yarın yine aynı bitmeyen hayatımın gerçeği öğretmenler odası ortamı sizlerde nasıl ortami? Hayır arkadaşlarım iyi ama hergun aynı sohbetler köreldim eminim onlarda ben gibi düşünüyor

:) hep aynı hep aynı her okulda en değişmeyen içerik öğretmenler odası muhabbet ortamı yarın yine aynı bitmeyen hayatımın gerçeği öğretmenler odası ortamı sizlerde nasıl ortami? Hayır arkadaşlarım iyi ama hergun aynı sohbetler köreldim eminim onlarda ben gibi düşünüyor