Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 01:54
Aaistan doktor nekadar aliyor
Mrb uzmanligi yeni kazanmis henuz uzman olmamis asistan nekadar aliyor

adanamustafa
Aday Memur
02 Ocak 2025 02:26
????

meraklivatandas
Aday Memur
02 Ocak 2025 03:14

Bu sorunun bir standart cevabı yok. Görev yaptığı şehir, hastaneye ve branşına göre değişir. Bildiklerimi yazayım : Ankara Bilkent şehir hastanesinde yeni başlayan kadın doğum asistanı 100-110 arası, Plastik 115-130 arası, Çubuk'ta aile hekimi 85-95 arası

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