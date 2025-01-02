Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 01:54
Asistan doktor ne kadar alıyor

Mrb uzmanligi yeni kazanmis henuz uzman olmamis asistan nekadar aliyor


adanamustafa
Aday Memur
02 Ocak 2025 02:26
????

meraklivatandas
Aday Memur
02 Ocak 2025 03:14

Bu sorunun bir standart cevabı yok. Görev yaptığı şehir, hastaneye ve branşına göre değişir. Bildiklerimi yazayım : Ankara Bilkent şehir hastanesinde yeni başlayan kadın doğum asistanı 100-110 arası, Plastik 115-130 arası, Çubuk'ta aile hekimi 85-95 arası

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aralık ayı enflasyon beklentileriMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Esnek hesap borcunu hacze bırakmayi düşünüyorum.Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacakKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkOcak 2025 Zam oranıMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriLojman kiralarıMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdır

Sözlük

2025'e bir dilek bırak 1 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 2025 2 günaydın sözlük 1 Blade Runner 1 telefon objektifi 1 kapalı havalar 1 Zıkkımın kökü 1 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 nuh'un gemisi 1

Son Haberler

'Anne, benim!' Diyerek 1.2 milyon lira çaldılarEski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındıKiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecekİlkokulda büyük panik! Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildiÖğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri