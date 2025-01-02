Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 09:02
Mazeret tayini

Arkadaşlar sistem 30 aralıkta acilmisti ben sağlık mazeretinden il ici tayin isteyeceğim fakat basvuru yapıyorum mebbisten gerekli bilgileri yazıyorum kaydet butonu aktif değil neden acaba başvuru yapamıyorum böyle olunca :/


rümeysa55
Aday Memur
02 Ocak 2025 09:08
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