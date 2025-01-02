Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 09:16
Acil Yardım
MEB'e öğretmen olarak ilk atandığım evrağı nerden almam çıkarmam gerekiyor. 2015 atamasıyım

pis@gor
Aday Memur
02 Ocak 2025 09:23

Okuldaki özlük dosyanızda vardır hocam. Oraya bakınız.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
02 Ocak 2025 09:25

İlk önce okulda bulunan özlük dosyaınza bakmalısınız. Orada yoksa ilçe/il MEM de bulunan özlük dosyasında vardır.


Nergis3467
Aday Memur
02 Ocak 2025 09:37
tamamdır hocalarım teşekkür ederim..
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