Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 10:30
Kadroya geçen 4b'linin tayini nasıl oluyor

Sözleşmeden kadroya geçenin tayini nasıl oluyor şartları nedir

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