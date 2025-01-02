Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 10:30
Kadroya geçen 4blinin tayini nasıl oluyor

Sözleşmeden kadroya geçenin tayini nasıl oluyor şartları nedir

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