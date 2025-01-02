Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2025 10:41
Eş durumu Özel sektör

Eşim özel sektörde çalışıyor ben kadrolu memurum. Eş durumu yapacağım. PDC boş gözükmüyor eşimin olduğu ilde. Ret gelir mi yoksa beni atarlar mı o ile? Bilgisi olan biri yazarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak İller Arası Atamaİller arası yapabiliyormusunuz?Sorularınızı yanıtlıyorum.Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımIller arasi yer degistirme (hemsire)Sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan Sosyal Çalışmacılar var mı ?2025 iller arası tayin 2025 Ocak İller Arası Tayin 15 ocakta mı başlayacakmış??İller arası tayinde nereyi vereceksiniz?İller arası tayin yardım

Sözlük

üç vakte kadar 2 kod adı kırmızı 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 1 yazıp sildiklerimiz 1 her canlı ölümü tadacaktır 5 işine gelmeyen başlıkları görmeyen yazar 3 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 gül gibi uyuyan yılan 3 gassal 1 puslu.a.y.n.a 2

Son Haberler

'Anne, benim!' Diyerek 1.2 milyon lira çaldılarEski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındıKiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecekİlkokulda büyük panik! Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildiÖğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri