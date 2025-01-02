MEMUR İZİN HAKKI

MERHABLAR HERKESE KAMU KURUMDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM 7/24 E TABİİ OLDUĞUMUZ İÇİN GECE VARDİYASI DA OLUYOR AYLIK 10-11 NÖBETE GELİYORUZ HAFTA SONLARI 24 HAFTA İÇİ 15 SAAT ÇALIŞIYORUZ AYDA 177 SAAT EDİYOR. AMİRİMLE BU DURUMU KONUŞTUM BANA ŞÖYLE SÖYLEDİ MEMURDA FAZLA ÇALIŞMA İZİN HAKKI HAFTALIK HESAPLANIR AYLIK HESAPLANMAZ DEDİ ŞÖYLE BİR DURUM VAR HAFTA DA BAZEN 30 SAAT DENK GELİYOR BAZEN 54 SAAT MEMURLARDA 40 SAATE TABİİ BU HESAPLAMA NASIL YAPILCAK. BİLGİSİ OLAN SÖYLEYEBİLİR Mİ.

MERHABLAR HERKESE KAMU KURUMDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM 7/24 E TABİİ OLDUĞUMUZ İÇİN GECE VARDİYASI DA OLUYOR AYLIK 10-11 NÖBETE GELİYORUZ HAFTA SONLARI 24 HAFTA İÇİ 15 SAAT ÇALIŞIYORUZ AYDA 177 SAAT EDİYOR. AMİRİMLE BU DURUMU KONUŞTUM BANA ŞÖYLE SÖYLEDİ MEMURDA FAZLA ÇALIŞMA İZİN HAKKI HAFTALIK HESAPLANIR AYLIK HESAPLANMAZ DEDİ ŞÖYLE BİR DURUM VAR HAFTA DA BAZEN 30 SAAT DENK GELİYOR BAZEN 54 SAAT MEMURLARDA 40 SAATE TABİİ BU HESAPLAMA NASIL YAPILCAK. BİLGİSİ OLAN SÖYLEYEBİLİR Mİ.