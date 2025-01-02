Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Ocak 2025 12:29
Aynı bakanlıkta yer değiştirme
Aynı bakanlık içinde farklı müdürlükteki memurluğa geçiş nasıl oluyor lütfen bilenler bilgilendirebilir mi?

alomatik
Şef
02 Ocak 2025 14:01

Herk Bakanlığın ve Kurumun Yer Değiştirme ve tayin usul ve şartları farklıdır. Bağlı olduğun bakanlığın tayin yer değiştirme yönetmeliğini oku şartlar orada yazar.

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