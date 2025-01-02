KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 12:39
KPSS B 35 yaş

35 yaş memurıyet için çok mu geç iibf maliye mezunuyum temelim var hiç çalışmadan b grubundan 74 puan aldım. 2026 KPSS de 35 yaşında olacağım düz memurluklarda yaş şartı var mı KPSS den çok uzak kaldım şartları bılmiyorum bilen biri aydınlatabılırmı

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