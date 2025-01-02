Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 12:47
Kadrolu hizmetli kurum ve kadro değişikliği

kadrolu atanan hizmetli lisans diploması ile muvafakatnameyle başka kuruma geçebilir mi ? gih memur mühendis gibi kadrolara

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