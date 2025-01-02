Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 12:48
İntihar eden memurun kıdem tazminatında kesilme olur mu?

İntihar eden memurun kıdem tazminatında kesilme olur mu, Çocuklarına kaç yaşına kadar aylık bağlanır?


r.diyojen
Genel Müdür
02 Ocak 2025 13:15

Memurlarda kıdem tazminatı olmaz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAralık ayı enflasyon beklentileriEsnek hesap borcunu hacze bırakmayi düşünüyorum.Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacakOcak 2025 Zam oranıKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriOcak 2025 zammı2024 Aralık maaşlarımızı yazalım

Sözlük

yapraklı takvim 3 tuvalet fırçasını paylaşamamak 1 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 balık temizlemek 5 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 zoraki şiir yazmaya çalışmak 7 gassal 4 nick'in anlamı 1 günü noktalamak 1 gül gibi uyuyan yılan 3

Son Haberler

Gıda mühendisleri, gıda teknolojisi programına başvuramıyor!İmralı heyetinden TBMM Başkanı'na ziyaret11 ilde operasyon: Lüks otomobillere el konulduCenazede soğuk rüzgar: Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadıBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri