Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 12:48
İntihar eden memurun kıdem tazminatında kesilme olur mu?

İntihar eden memurun kıdem tazminatında kesilme olur mu, Çocuklarına kaç yaşına kadar aylık bağlanır?


r.diyojen
Genel Müdür
02 Ocak 2025 13:15

Memurlarda kıdem tazminatı olmaz.

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