Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 13:46
Mal beyanında limited şirket nasıl bildirilir

Eşim çalışmakta olduğu limited şirketi devraldı, mal beyanında bulunacağım bunu ne olarak bildirmem gerek? Bildirmen gerekmiyor diyen arkadaşlar oldu ama sonuçta bir para karşılığı devralınıyor bildirme nasıl bildirme... Hakları ve beyanı gerekli görülen diğer servet unsurları başlığı altında mı olacak? Ayrıca ticaret sicil gazetesi örneği vs mi vermem gerekiyor ek olarak, yardımcı olabilen olursa sevinirim.

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