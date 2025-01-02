Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Ocak 2025 13:59
ÇAPRAZ TAYİN YÖNETMELİĞİ GELİYOR
Üniversite memurları artık muradına eriyor ve yönetmelik çıkmak üzere yılda 2 kez mayıs ve kasım ayları olmak üzere tayin sistemimiz olacak . kaynak : Adem Atacan instagram adresinde yök den açıklaması mevcut .

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