ÇAPRAZ TAYİN YÖNETMELİĞİ GELİYOR

Üniversite memurları artık muradına eriyor ve yönetmelik çıkmak üzere yılda 2 kez mayıs ve kasım ayları olmak üzere tayin sistemimiz olacak . kaynak : Adem Atacan instagram adresinde yök den açıklaması mevcut .

Üniversite memurları artık muradına eriyor ve yönetmelik çıkmak üzere yılda 2 kez mayıs ve kasım ayları olmak üzere tayin sistemimiz olacak . kaynak : Adem Atacan instagram adresinde yök den açıklaması mevcut .