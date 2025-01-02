İcra ve faiz sarmalı

aslında borcunuz fazla evet ama bir ev parası olarak düşünün bende aynı durumdayım aşağı yukarı ama illaki biter bir yerde 17 yıl uzun bir süre

aslında borcunuz fazla evet ama bir ev parası olarak düşünün bende aynı durumdayım aşağı yukarı ama illaki biter bir yerde 17 yıl uzun bir süre