Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 14:01
İcra ve faiz sarmalı

merhaba benim şuan faizler hariç tüm bankalara borç 2 milyondan biraz fazla sorum şu: bu borç emekli olmama 17 yıl var biter mi yani emekli ikramiyem de gider mi şu muhabbet doğru mu icra borcun hiç bitmeyecek hep döngüde devam edeceksin felan muhabbeti not sadece maaşımdan 4/1 oranında kesintiyle biter mi borç teşekkürler şimdiden herkese


hasandiye134
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:04
aslında borcunuz fazla evet ama bir ev parası olarak düşünün bende aynı durumdayım aşağı yukarı ama illaki biter bir yerde 17 yıl uzun bir süre

Ekc18
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:06
şef malesef zor bitmesi biraz. uzun süre sadece faiz ödeyeceksin bu borca 3-4 sene.

Memurhaps
Şube Müdürü
02 Ocak 2025 14:15

Zamanla azalacak .sadece faize çok ödenecek


sozciftci.szi
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:20
faizleriyle bitmez ama bi banka keserken 3 5 köşeye atıp faizde 5 10 yılparayı biriktirip diğer bankaların ana parasını verip kapatmak için teklifte bulunabilirsin.mesrla bu yıl 200 bin atsan vadeliye.5 sene sonra 1.200.000 olur.şuan ki faizlerle ortalama.o parayı atıp unutacaksın arada ayırabilirsen 3 5 ekliceksin üstüne 5 sene sonra sırada bekleyen bankalarla anlaşıp hepsini kapatırsın diye düşünüyorum
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