Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 14:01
ne zaman biter lütfen sadece icra başından geçenler yazarsa uygun olur
merhaba benim şuan faizler hariç tüm bankalara borç 2 milyondan biraz fazla sorum şu: bu borç emekli olmama 17 yıl var biter mi yani emekli ikramiyem de gider mi şu muhabbet doğru mu icra borcun hiç bitmeyecek hep döngüde devam edeceksin felan muhabbeti not sadece maaşımdan 4/1 oranında kesintiyle biter mi borç teşekkürler şimdiden herkese

hasandiye134
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:04
aslında borcunuz fazla evet ama bir ev parası olarak düşünün bende aynı durumdayım aşağı yukarı ama illaki biter bir yerde 17 yıl uzun bir süre

Ekc18
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:06
şef malesef zor bitmesi biraz. uzun süre sadece faiz ödeyeceksin bu borca 3-4 sene.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıAdana iline tercih yapmak isteyenlerYılbaşı görevi ve taltif2025 genel atama dönemi2025 Şubat mazeret ataması Üniversite borçlanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarİcralık polislerİddia bağımlısı eş

Sözlük

yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 3 umduğunu bulamamak 1 Kitap okuduğunu her fırsatta göze sokan insan 7 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 diskalkuli 5 baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 1 her canlı ölümü tadacaktır 5 işine gelmeyen başlıkları görmeyen yazar 3 günaydın sözlük 1 İçim Yanar 6

Son Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Tescil ücretleri zamlandıGıda mühendisleri, gıda teknolojisi programına başvuramıyor!İmralı heyetinden TBMM Başkanı'na ziyaret11 ilde operasyon: Lüks otomobillere el konulduCenazede soğuk rüzgar: Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri