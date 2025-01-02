ne zaman biter lütfen sadece icra başından geçenler yazarsa uygun olur

merhaba benim şuan faizler hariç tüm bankalara borç 2 milyondan biraz fazla sorum şu: bu borç emekli olmama 17 yıl var biter mi yani emekli ikramiyem de gider mi şu muhabbet doğru mu icra borcun hiç bitmeyecek hep döngüde devam edeceksin felan muhabbeti not sadece maaşımdan 4/1 oranında kesintiyle biter mi borç teşekkürler şimdiden herkese

merhaba benim şuan faizler hariç tüm bankalara borç 2 milyondan biraz fazla sorum şu: bu borç emekli olmama 17 yıl var biter mi yani emekli ikramiyem de gider mi şu muhabbet doğru mu icra borcun hiç bitmeyecek hep döngüde devam edeceksin felan muhabbeti not sadece maaşımdan 4/1 oranında kesintiyle biter mi borç teşekkürler şimdiden herkese