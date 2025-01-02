Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 14:28
Sertifika hala çıkmadi

Meb kendi yazdığı kılavuza uymuyor.

Normalde eğitimi bitiren sertifika onayına çıkmalı.

Sertifika tarifihi 27 aralıkta başlıyor kilavuza göre ama eğitimleri bitireli 4 gün oldu ama hala birsey yoktur.


Yasabirr
Aday Memur
02 Ocak 2025 14:54
tahmin ediyorum tazminatlar bu ay yetişmeyecek o yüzden acele etmiyor olabilirler

bahçesaray
Memur
02 Ocak 2025 14:57

yazılım aşamasında


bersan_42
Şef
02 Ocak 2025 15:08

Bu süreç içerisinde hep sabırsız davrandığımızı düşünüyorum. kılavuz yayınlanmadı, başvurular onaylanmadı, eğitim videoları açılmadı, sertifikalar onaylanmadı vs...Merak etmeyin, her şey zamanında olacak...


Hakan Birol
Aday Memur
02 Ocak 2025 15:17

Meb in herzamanki huyudur son dakikaya kadar bekletir. Bu hiç değişmez.


Özgürlükzamanı
Şef
02 Ocak 2025 15:19

Öğretmenlerimiz 15 Ocak?ta Uzman ve başöğretmenlik tazminatını alacaklar.

Eğitimlerin bitiş tarihi uzman ve başöğretmenliğin hak edildiği tarihtir. O yüzden onayların gecikmesi vs. durumunda hak kaybı olmayacaktır. Ek bordro ile ödeme yapılabilecektir.


Salih3425
Aday Memur
02 Ocak 2025 15:28

Sabırsız miyiz?

Önce 5 yıl mı 10 yıl mi tartışması yapıldı hemde aylarca.

Bugün yarın meclise gelecek dendi hazır dendi aylar geçti yasa aym son tarih dediği günü geçti yürürlükten kalkti meclise ancak geldi.

Yetti mi yetmedi yarısını mecliste görüştüler kalan yarısını etmediler tatile çıktılar 18 ekimde anca çıktı.

2 ay sonra yıl bitmesine 7 gün kala kılavuz yayınlanmış yarın enflasyon açıklanacak.

Hala daha meb onayı nasıl yapacağını bilmiyor ve Sabırsız olan biziz öyle mi??

İnanın yorulduk yıprandık beklemekten mi hayır belirsizlikten.

Açıklama yap yok. Tarih ver yok ne var beklemek ve belirsizlik.


mıcheal owen
Daire Başkanı
02 Ocak 2025 16:05

Bu mantığa göre 10 şubatta uzman öğretmen sertifkası çıkan ek bordro ile 15 Şubat-15 Mart arası tazminatı da alabilir mi

Özgürlükzamanı, 2 saat önce

Öğretmenlerimiz 15 Ocak?ta Uzman ve başöğretmenlik tazminatını alacaklar.

Eğitimlerin bitiş tarihi uzman ve başöğretmenliğin hak edildiği tarihtir. O yüzden onayların gecikmesi vs. durumunda hak kaybı olmayacaktır. Ek bordro ile ödeme yapılabilecektir.

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