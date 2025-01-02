Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 14:38
Değerlendirme komisyonu hakkında bilgi

Merhaba 75 gün hagbden ötürü işe girişte komisyon değerlendirmesinin sonuçlanmasını bekliyorum yaklaşık 3 ay oldu sonuçlanmadı kurumu aradığımda olumlu yada olumsuz bir durum yok bekleyin diyor bu süreler normalmidir acaba bilgisi olan var mı

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