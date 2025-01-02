Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 14:50
Bakanlık neden sistemi aktif etmiyor?
bu gidişle şubatı da gözden çıkaracaz

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Aralık ek dersi yatan iller15 saat ders için 5 gün okula gitmekAmerikan kültür dil kursuYüksek Lisans veya Doktora Mezunu olan Yönetici ve Rehber ÖğretmenlerMemur sen e güvenin 12.25 lik zammı 12.50 ye çıkarttırır !Sertifika hala çıkmadiÖğretmen Eşe Tabii olma HakkındaSağlık mazereti il içi

Sözlük

beterin beteri 1 diskalkuli 5 patavatsız 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 2 tezahürat 1 günü noktalamak 1 Kirpi 3 zoraki şiir yazmaya çalışmak 7 umduğunu bulamamak 1 kaşıkçı elması 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldiBTP Genel Başkanı Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturmaPolise kafa atıp burnunu kırdı, mahkemece serbest bırakıldıİYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiasıe-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri