Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Ocak 2025 16:09
OGM GYS-ÜDS Sınavı Duyurusu

Hayırlı olsun herkese. memurlar net sınav sayfasını açmamış. dijital eğitim platformu olarak gysakademi'ye başladım. Kaynak olarak data yayınları çıkarmış, kullanan var mı?

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