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02 Ocak 2025 16:36
Araç Motor No' eksik yazılması

Merhaba arkadaşlar aracımın motor no ve şase no son 7 harfi aynı şekilde de bitmekte bugün motor no suna baktığım da ruhsata 1 harf eksik yazılmış sıfır mı yoksa o harfi mı belli değil. Diğerlerine göre 1 tık küçük yazılmış En son muayenesine baktım kusursuz bir şekilde de geçmiş. Bu durumu nasıl düzeltebilirim lütfen yardımcı olur musunuz? Herhangi bir sıkıntıya neden olur mu

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