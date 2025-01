Araç Motor No' eksik yazılması

Merhaba arkadaşlar aracımın motor no ve şase no son 7 harfi aynı şekilde de bitmekte bugün motor no suna baktığım da ruhsata 1 harf eksik yazılmış sıfır mı yoksa o harfi mı belli değil. Diğerlerine göre 1 tık küçük yazılmış En son muayenesine baktım kusursuz bir şekilde de geçmiş. Bu durumu nasıl düzeltebilirim lütfen yardımcı olur musunuz? Herhangi bir sıkıntıya neden olur mu