Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Ocak 2025 16:53
Sağlık Özrü Yapanlar Bir Bakabilir Misiniz?

Hocalarım merhaba. Ben kadrolu öğretmenim. Annemin sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği yapmam gerekiyor. Anlamadığım kısım şu ki;

B.2.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında ?Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez? ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yazıyor bu belge tek başına yeterli mi?

Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin;

- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge,

ŞART MI?

Babam yaşıyor ama çalışıyor benim onları bulunduğum şehire getirmem mümkün değil annem de evde kendi başına zorlanıyor. Daha önce başvuru yapmış arkadaşlar süreci anlatırsa çok sevinirim.

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