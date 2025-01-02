ağız ve diş sağlığı teknikeriyim alt bölge tayin istedim aşamalarda red kabul edilmedi, en son aşamada ise beklemede yazıyor bu ne demek oluyor bilen var mı

ağız ve diş sağlığı teknikeriyim alt bölge tayin istedim aşamalarda red kabul edilmedi, en son aşamada ise beklemede yazıyor bu ne demek oluyor bilen var mı