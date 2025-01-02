Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ocak 2025 18:09
alt bölge tayin
ağız ve diş sağlığı teknikeriyim alt bölge tayin istedim aşamalarda red kabul edilmedi, en son aşamada ise beklemede yazıyor bu ne demek oluyor bilen var mı

Nickyok87
Aday Memur
02 Ocak 2025 18:50

Bende alt bölge istedim. Suan yazı bakanlıkta. İlk dağıtıldı yazdı. Suan yanında onaycı yazan birinde beklemede yazıyor. Bende ne olduğunu bilmiyorum konuyu açmanız iyi oldu . Bilgisi olan biri yazar inş


Nickyok87
Aday Memur
02 Ocak 2025 18:52

Birde sizin hangi aşamada ret yazıyor. Onu pek anlayamadım

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