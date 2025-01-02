Tayin döneminde askerlik süresinin sayılıp sayılmaması hakkında..

Herkese merhaba, Arkadaşlar 2023 yılı havuz tayinlerinde tayinim çıktı.. Haziran ayında yeni görev yerimde başladım. Eylül ayında 6 ay askerlik görevimi yapmak üzere askere gittim. Sorum şu; 2026 havuz tayinlerinde tayin yazabiliyor muyum? 6 aylık askerlik sürecim bu süreye dahil ediliyor mu?

Herkese merhaba, Arkadaşlar 2023 yılı havuz tayinlerinde tayinim çıktı.. Haziran ayında yeni görev yerimde başladım. Eylül ayında 6 ay askerlik görevimi yapmak üzere askere gittim. Sorum şu; 2026 havuz tayinlerinde tayin yazabiliyor muyum? 6 aylık askerlik sürecim bu süreye dahil ediliyor mu?