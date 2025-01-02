Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ocak 2025 18:25
Tayin döneminde askerlik süresinin sayılıp sayılmaması hakkında..
Herkese merhaba, Arkadaşlar 2023 yılı havuz tayinlerinde tayinim çıktı.. Haziran ayında yeni görev yerimde başladım. Eylül ayında 6 ay askerlik görevimi yapmak üzere askere gittim. Sorum şu; 2026 havuz tayinlerinde tayin yazabiliyor muyum? 6 aylık askerlik sürecim bu süreye dahil ediliyor mu?

Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
02 Ocak 2025 18:52

Pardon yanlış yazmışım.. 2025 tayinlerinde yazabiliyor muyum

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