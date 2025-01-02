Polis merkezinde uzun süre çalışmak

Çalışmak istemeyen ya da orayı bir basamak olarak gören biri ise evet doğru. Ya da her biri yerin belli bir çalışma süresi vardır ben buradan gideyim daha rahat edeceğim yerlere diyorsan o da doğru.

Ama çoğu arkadaşında belirttiği gibi şurada, başın rahatsa gerisi teferruattır.

Tabii insanlarla uğraşmak sıkıntı ancak polis merkezi hareketli eğlenceli monoton olmayan bir yer. Ortamın güzelse şahanedir. Yazı yazıyorsun arkasına düşen yok, bugün alıyorum ifadeni yarın seni görmüyorum, mesai sonrası arayan soran yok. Dertler de yok değil abuk sabuk insanlarla ayyaştan berdoştan uğraşıyorsun ve çakma 12.36.

Birim bazında değil de ortamın ve meslekte ne olduğunla alakalı çalıştığın yerin iyi olup olmaması.

Ama sana şöyle katılıyorum devrem kimse hiçbir yerde uzun süreli çalışmasın.