Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 18:54
Polis merkezinde uzun süre çalışmak

arkadaşlar bir personel meslekte uzun yıllar polis merkezinde çalışması haksızlık değil mi


memuraday-y
Şube Müdürü
02 Ocak 2025 19:11

Ne açıdan haksızlık yani ?


Cemildlllla
Aday Memur
02 Ocak 2025 22:50

Kafan rahatsa arkadaş çevrende iyise bak keyfine


Patron006
Aday Memur
02 Ocak 2025 22:56
çalıştığın yer değil çalıştığın kişiler önemli olan. çalıştığın yerde kafan rahatsa, eve gelince işi düşünmüyorsan en rahat yer orasıdır

Toros101
Şube Müdürü
03 Ocak 2025 11:56

Çalışmak istemeyen ya da orayı bir basamak olarak gören biri ise evet doğru. Ya da her biri yerin belli bir çalışma süresi vardır ben buradan gideyim daha rahat edeceğim yerlere diyorsan o da doğru.

Ama çoğu arkadaşında belirttiği gibi şurada, başın rahatsa gerisi teferruattır.

Tabii insanlarla uğraşmak sıkıntı ancak polis merkezi hareketli eğlenceli monoton olmayan bir yer. Ortamın güzelse şahanedir. Yazı yazıyorsun arkasına düşen yok, bugün alıyorum ifadeni yarın seni görmüyorum, mesai sonrası arayan soran yok. Dertler de yok değil abuk sabuk insanlarla ayyaştan berdoştan uğraşıyorsun ve çakma 12.36.

Birim bazında değil de ortamın ve meslekte ne olduğunla alakalı çalıştığın yerin iyi olup olmaması.

Ama sana şöyle katılıyorum devrem kimse hiçbir yerde uzun süreli çalışmasın.

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