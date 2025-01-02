Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ocak 2025 19:12
Disiplin cezasina itiraz

3 tane sorusturmam var.6 ay kidem tenzili 4 ay kidem tenzili ,24 ay kidem tenzili ve kinama cezalari isteniyor.bi tanesi kesinlesti ve bana teblig edilecek.idare mahkemesine itiraz edecegim ornek dilekce lazim....

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