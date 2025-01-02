Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ocak 2025 19:22
Görevde Yükselme Sınavında Aranan Şartlarda Sekreterlik Yer Almıyor

Merhaba arkadaşlar önceki kurumumda Sekreter kadrosundaydım özelleştirme sonucu Tarım ve Orman bakanlığına Memur kadrosuyla atandım. Tarım ve Orman Bakanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde örneğin Şef kadrosu için aranan şartlarda "Toplam 8 yıl hizmeti bulunmak ve memur, vhki, bilgisayar işletmeni, haberleşme memuru .... kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak "yazıyor. Ancak Sekreter olarak yaptığım hizmet yönetmeliğe göre toplam 8 yıllık hizmetten sayılsa da an az 5 yıllık hizmet içerisindeki unvanlardan sayılmıyor bu durumda sınava giremeyecek miyim?

Sınava girebilmem için konuyla ilgili görüş veya mahkeme kararı var mıdır.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Ocak 2025 Zam oranıAralık ayı enflasyon beklentileriEsnek hesap borcunu hacze bırakmayi düşünüyorum.Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2024 Aralık maaşlarımızı yazalımKariyer Uzmanları Tek BaşlıkOcak 2025 zammıMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

Sözlük

kokina 1 yapraklı takvim 3 12 üzüm ritüeli 11 yılbaşı gecesini evde kutlamak 1 sofraya aç oturup aç kalkmak 2 sus pus olmak 1 günü noktalamak 1 gül gibi uyuyan yılan 3 tombala 1 pilavın daha çok su kaldırması olayı 1

Son Haberler

6 kişiden 'kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla suç duyurusuVolkswagen'da büyük güvenlik açığı! 800 bin aracın konum verileri ifşa olduBakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki tüm azınlıkların hamisidirTHY'den 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine açıklamaBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri