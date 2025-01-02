Görevde Yükselme Sınavında Aranan Şartlarda Sekreterlik Yer Almıyor

Merhaba arkadaşlar önceki kurumumda Sekreter kadrosundaydım özelleştirme sonucu Tarım ve Orman bakanlığına Memur kadrosuyla atandım. Tarım ve Orman Bakanlığının görevde yükselme yönetmeliğinde örneğin Şef kadrosu için aranan şartlarda "Toplam 8 yıl hizmeti bulunmak ve memur, vhki, bilgisayar işletmeni, haberleşme memuru .... kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak "yazıyor. Ancak Sekreter olarak yaptığım hizmet yönetmeliğe göre toplam 8 yıllık hizmetten sayılsa da an az 5 yıllık hizmet içerisindeki unvanlardan sayılmıyor bu durumda sınava giremeyecek miyim?

Sınava girebilmem için konuyla ilgili görüş veya mahkeme kararı var mıdır.